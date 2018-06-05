HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Oynadığı horonla sosyal medyada ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi'nde kemençe eşliğinde folklor gösterisi yapan halk oyunları ekibine sıra dışı horonuyla eşlik eden kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.

Karadeniz Bölgesi'nde bir çay alım tesisi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte sahne alan halk oyunları ekibi kemençe eşliğinde folklor gösterisi sundu. Bu sırada bir kişi folklor ekibinin önüne gelerek oynanan horona eşlik etti.

Çevredekiler sıra dışı horonuna tanık oldukları kişiyi cep telefonu kamera ile kayda aldı, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. İzleyenlerini gülümseten görüntüler için pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Çılgın horoncu', 'İşte horon dersi bu', 'Horonun hocası bu olsa gerek' yorumlarında bulundu. (DHA)

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attıVicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı
Havada saz çalıp türkü söylediHavada saz çalıp türkü söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Horon kemençe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

Havada saz çalıp türkü söyledi

Havada saz çalıp türkü söyledi

Aç panter kediyi böyle avladı

Aç panter kediyi böyle avladı

Çin'de bir adam vasiyeti üzerine arabasıyla gömüldü

Çin'de bir adam vasiyeti üzerine arabasıyla gömüldü

El frenini çekmeyen sürücü trafikte panik yaşattı

El frenini çekmeyen sürücü trafikte panik yaşattı

Ajan, dans ettiği sırada bir kişiyi böyle vurdu

Ajan, dans ettiği sırada bir kişiyi böyle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.