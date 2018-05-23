Oyun havuzunda dehşet olay! Kimse fark etmedi

Çin'de bir bebek bakım merkezinde bulunan eğitim havuzunda yaşanan dehşet olay saniye saniye kaydedildi. Havuzda yüzmeyi öğrenmesi için bırakılan bebek, bir anda suya battı ve yaklaşık bir dakika boyunca suyun içinde mücadele etti.

Yedi aylık olduğu bilgisi verilen erkek bebek, baş aşağı bir şekilde suya battı. Bağlı olduğu şişme simitten de sıyrılan bebek, suda çırpınmaya başladı. Çin basınında yer alan haberlere göre oradaki görevli, çocuğun suya batmasından 46 saniye sonra tehlikeli durumu fark etti.

Talihsiz bebek Quanzhou şehrinde bir hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin annesi olay sırasında bebek için bir şeyler almak için oradan ayrıldığını belirtti. Anne, bebek bakım merkezinden bir üyelik kartı aldığını ve oğlunu her gün yüzmeyi öğrenmek için oraya götürdüğünü söyledi. Bebek için alışverişe giderken de personeli ona bakması için uyardığını açıkladı.

Annesi yokken durumu fark edemeyen çalışanın görüntüleri de saniye saniye kaydedildi, Havuzdan çıkarıldığında çocuğun dudaklarının mor renk olduğu belirtildi. Sudan çıkarılan bebek o anlarda sırtı çevrilerek tedavi edilemeye çalışıldı ve sonrasında ambulans beklemeden annesi onu hastaneye yetiştirdi.

Bebeğin beyninin oksijensiz kaldığı ve akciğerlerinde iltihaplanma olması durumu üzerine hastanede tedavi altında tutulduğu beilgisi verildi. Olayın raporlarında ise mağazanın henüz bebeğin ailesinden özür dilemediği açıklaındı. Ailenin girişimi sonrası polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

