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Özel birliklerin akılalmaz yılan gösterisi

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 17:25 | Son Güncelleme 2 saat önce

Endonezya özel birliklerinin ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i karşılama töreninde yaptığı yılanlı gösteri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Endonezya özel birlik Jim Mattis yılan kanı

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