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Özel harekat nefes kesen kurtarma operasyonu

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 19:32 | Son Güncelleme

Çinli Özel Harekat personelinin esir alınan kadını kurtarma taktiği hayret uyandırdı.

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kurtarma çin Özel Harekat

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