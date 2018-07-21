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Pakistan'da seçim kampanyası yapıldığı sırada sahne çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Pakistan'da yapılacak seçimler için seçim konuşması yapıldığı sırada sahne bir anda çöktü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Pakistan Peşaver bölgesinde yaklaşmakta olan 25 Temmuz'daki seçim için siyasi partiler seçim kampanları yapmaya başladı. Cemaat-i İslami (The Jamaat-e-Islami) siyasi partisinin seçim kampanyasında konuşma sırasında sahne bir anda çöktü.

Üzerinde çok sayıda kişinin olduğu ve aşırı yükten dolayı sahnenin çökmesiyle birlikte etrafı bir anda toz bulutu kapladı. Yaşanan olayda ciddi bir yaralanmanın olmadığı bilgisi verildi.

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Pakistan seçim konuşması sahne çökme

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