Pakistan'da seçim kampanyası yapıldığı sırada sahne çöktü

Pakistan Peşaver bölgesinde yaklaşmakta olan 25 Temmuz'daki seçim için siyasi partiler seçim kampanları yapmaya başladı. Cemaat-i İslami (The Jamaat-e-Islami) siyasi partisinin seçim kampanyasında konuşma sırasında sahne bir anda çöktü.
Üzerinde çok sayıda kişinin olduğu ve aşırı yükten dolayı sahnenin çökmesiyle birlikte etrafı bir anda toz bulutu kapladı. Yaşanan olayda ciddi bir yaralanmanın olmadığı bilgisi verildi.
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