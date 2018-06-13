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Pakistan'da trenin yaşlı adama çarptığı anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

Tren yaşlı adama çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Pakistan’da seyir halindeki trenin makinisti, raylardan geçen yayaları görünce siren çaldı. Ancak yaşlı adam siren sesini duymayınca kaza geliyorum dedi. Rayların kenarında yüürüyen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

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Pakistan tren çarptı

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