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Paniğe kapılan yolcular uçağında kanadından atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Endonezya’da Lion Air’e ait Boeing 737 tipi bir uçakta yapılan ihbar yolcuların yüreğini ağza getirdi. Büyük panik yaşayan bazı yolcular yaşadıkları korku nedeniyle uçağın kanadından zemine atladı. Görevliler tarafından tüm yolcular tahliye edilirken gerçek sonradan anlaşıldı.

Endonezya'da Supadio Uluslararası Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan Lion Air'e ait uçakta yapılan bomba ihbarı nedeniyle uçağın pilotları uçağı boşaltma kararı aldı. Uçakta bulunan yolcular acil çıkış kapılarından panik halinde dışarı çıkarak uçağın kanadının üzerine çıktı. Burada da panik devam ederken bazı yolcular uçağın motorunun üzerinden yere atladı.

Ancak yaşanan olayın nedeni uçakta yapılan arama sonrasında anlaşıldı. Olayın bir bomba şakası olduğu bilgisi verildi. Söz konusu bu olayın da ilk olmadığı vurgulandı. Daha önce de Endonezya'da söz konusu firmaya dokuz kez bomba şakası yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Supadio Havalimanı Lion Air Boeing 737 bomba paniği uçak

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