Paniğe kapılan yolcular uçağında kanadından atladı

Endonezya'da Supadio Uluslararası Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan Lion Air'e ait uçakta yapılan bomba ihbarı nedeniyle uçağın pilotları uçağı boşaltma kararı aldı. Uçakta bulunan yolcular acil çıkış kapılarından panik halinde dışarı çıkarak uçağın kanadının üzerine çıktı. Burada da panik devam ederken bazı yolcular uçağın motorunun üzerinden yere atladı.

Ancak yaşanan olayın nedeni uçakta yapılan arama sonrasında anlaşıldı. Olayın bir bomba şakası olduğu bilgisi verildi. Söz konusu bu olayın da ilk olmadığı vurgulandı. Daha önce de Endonezya'da söz konusu firmaya dokuz kez bomba şakası yapıldığı belirtildi.

