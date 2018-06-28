Pantolon paçası tekere takıldı, anne ve kucağındaki çocuk motosikletten böyle düştü

Olay Adıyaman’ın Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesinde meydana geldi. Gece geç saatte yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kucağında bebeği ile eşinin kullandığı motosikletin arka kısmında bulunan bayanın pantolon paçası tekere takılınca kaza meydana geldi.
Motosikletten kucağından bebeği ile savrularak yere düşen kadın yere yığıldı. Motosikleti yol ortasında bırakan sürücü bebeği kucağına alarak eşine baktı. Motosikleti yol ortasından çeken sürücü daha sonra eşi ve çocuğunun yanına geldi. Kazayı 112 ekibine bildirmeyen sürücü, yerde yatan eşini vatandaşların yardımı ile kaldırarak, kaza yerinden uzaklaştı. Kazada bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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