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Pantolon silkeleyen kadın sosyal medyada rekor kırıyor

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 10:41 | Son Güncelleme 5 saat önce

Balkonda pantolon silkeleyen kadının videosu paylaşım rekoru kırıyor! Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler, "At aşağı sen de kurtul pantolon da kurtulsun" yorumunu yapıyor...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya pantolon

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PANTOLON PANTOLON OLALI BÖYLE EZİYET GÖRMEMİŞTİR.
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