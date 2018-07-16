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Papağana kaybolma numarası yapılırsa

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Papağana yapılan kaybolma numarası sonrası papağanın tepkisi sosyal medyada ilgi gördü.

Son zamanlarda popüler olan ve hayvanlara yapılan kaybolma numarası bu kez bir papağana yapıldı. İşte yapılan kaybolma numarasına papağanın tepkisi.

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Anahtar Kelimeler:
papağan kaybolma numarası

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