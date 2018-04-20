HABER

Papağanlar sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Tuvaleti gelince insan dostunun biraz yardımıyla tuvaletlerini klozete yapan sevimli papağanların o anları...

Bu akıllı papağanlar tuvaletini olur olmadık yerlere yapmamayı öğrenmişler. Tuvaleti gelince insan dostunun biraz yardımıyla tuvaletlerini klozete yapan sevimli papağanların o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papağan tuvalet

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'u izlerken kendilerinden geçtiler

Diriliş Ertuğrul'u izlerken kendilerinden geçtiler

Çöp kovasıyla boks yaptı

Çöp kovasıyla boks yaptı

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Doğum günü mumunu böyle söndürdü

Doğum günü mumunu böyle söndürdü

Yemeğini elinin tersiyle iten kurbağa

Yemeğini elinin tersiyle iten kurbağa

Aracın üzerine doğru geldiğini son anda fark etti

Aracın üzerine doğru geldiğini son anda fark etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.