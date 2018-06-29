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Para ağacına dönüşen damat

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Para ağacına dönüşen damat.

Sosyal medyada yayılan bir düğünün görüntüsü görenleri hayrete düşrüdü. Düğünde takılan paralardan dolayı adeta para ağacına dönüşen damat kameraya böyle yansıyor.

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damat takı

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