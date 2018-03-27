Paraşütçü komandolardan 'Şehitlere Saygı Atlayışı'

Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk komando ve Hava İndirme Tugayı olarak olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçkin subay, astsubay ve erlerinden oluşan paraşütçüler, bu kez şehit şehit silah arkadaşları için gökyüzünde süzüldü. Paraşütçüler, Erkilet'te bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık'ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına geldi.

ONLARCA PARAŞÜTÇÜ GÖKYÜZÜNÜ RENKLERDİRDİ

Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengarenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi.

Gökyüzünde süzülen komandolar gerek statik gerekse serbest paraşütle atlayış dalında yeteneklerini sergilerken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türk Ordusu'nun gözbebeği komandolar Erciyes semalarında süzülerek planlandığı gibi Karasazlık'taki alana başarıyla iniş gerçekleştirdi. Komandoların atlayışlarının ardından uçaklardan gönderilen çeşitli askeri malzeme ve toplar da paraşütle Karasazlık'a indirilerek, etkinlik başarıyla tamamlandı.