Paraşütle ilk defa atlayan tatilcinin görüntüleri güldürdü

Eskişehir'den tatil için ilçeye gelen Sami Dikmen (32) dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi bin 800 pistinden, pilot Hasan Kaval ile tandem (ikili) atlayış yaptı.
Ölüdeniz’in eşsiz manzarasının yanı sıra pilot Hasan Kaval'ın gökyüzünde yaptığı hareketle adrenalin ve korku dolu dakikalar yaşayan Dikmen'in bağırmaları ve yalvarmaları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kamera ile görüntülendi.
"Hayır hocam. Hayır yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Çok kötü. Denizin üzerine doğru gidelim, hayır dönmeyelim. Hocam dönme kapattım gözlerimi yapma bunu bana. Yavaş yavaş Ölüdeniz’e inelim. Ağabey dönme yapma ağabey. Yavaş yavaş süzüle süzüle inelim" diyen Dikmen'in yere indikten sonra koşar adımlarla uzaklaştığı ve yeri öptüğü görüntülere yansıdı.
Paraşüt pilotu Kaval yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her bölgesinden uçuş yapıyorum. Ölüdeniz'de uçmak bambaşka bir duygu. Yolcuların isteği doğrultusunda gökyüzünde zaman zaman akrobasi hareketleri yapıyoruz. Havada insanların en masum olduğu anları yakalıyoruz. Bazen yolcularımız yeri öpüyor. Bu heyecan ve adrenalinden kaynaklanıyor. Son yolcumuz da inişin ardından uçuş için teşekkür etti. Bu spor yolda yürümekten daha güvenli. Çok değişik tepkiler alıyoruz. İnsanlar için bu heyecanı tatmak çok farklı bir duygu. O heyecanı yaşadıklarını görmek bizi de çok mutlu ediyor" dedi.
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