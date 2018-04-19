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Parende atan kedi sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Kedinin yaptığı parende şov görenleri hayrete düşürdü. Kedinin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kedinin yaptığı şov görenleri şaşkına çevirdi. Evdeki bir başka kediyle oynarken bir anda parende atan kedinin videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

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parende kedi sosyal medya

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