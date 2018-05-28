Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

Fransa’nın Başkenti Paris’teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.

Akşam yerel saat ile 8 gibi balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı. Daha sonrasında 4’üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai’nin onur ödülüne layık görülmesi istendi.

Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

