HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı.

Fransa’nın Başkenti Paris’teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.

Akşam yerel saat ile 8 gibi balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı. Daha sonrasında 4’üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai’nin onur ödülüne layık görülmesi istendi.

Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

PARTNERInstagram'da erkekleri böyle kandırıyorInstagram'da erkekleri böyle kandırıyor
Trafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdıTrafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdı
Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattıSarhoş yolcu uçağı birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris Çocuk kurtarma Fransa

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdı

Trafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdı

Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Maymunlar kabusları oldu

Maymunlar kabusları oldu

Küçük çocuğun korkusu yenmesi için illüzyon yeteneklerini sergileyen doktor

Küçük çocuğun korkusu yenmesi için illüzyon yeteneklerini sergileyen doktor

Kavurucu sıcaklara karşı bu yöntemi buldu

Kavurucu sıcaklara karşı bu yöntemi buldu

Onlar araçlarını kurtarmaya çalışırken eşleri salavat getirdi

Onlar araçlarını kurtarmaya çalışırken eşleri salavat getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.