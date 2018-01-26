Paris'te korkutan görüntü: Fareler şehri istila etti!

Fransa'nın başkenti Paris'i fare istilası korkusu salarken şehir merkezinde çekilen görüntüler oldukça ürkütücü. Paris'te yayın yapan yerel gazete 'Parisien' tarafından bir çöp tenekesine üşüşen yüzlerce farenin videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında şehirde sayısı 5 milyonu bulan farelerin temizlenmesi için 1.4 milyon Euroluk bir program başlatılmış ancak başarıya ulaşmamıştı.