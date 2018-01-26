Paris'te korkutan görüntü: Fareler şehri istila etti!

Fransa'nın başkenti Paris'i fare istilası korkusu salarken şehir merkezinde çekilen görüntüler oldukça ürkütücü. Paris'te yayın yapan yerel gazete 'Parisien' tarafından bir çöp tenekesine üşüşen yüzlerce farenin videosu yayınlandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında şehirde sayısı 5 milyonu bulan farelerin temizlenmesi için 1.4 milyon Euroluk bir program başlatılmış ancak başarıya ulaşmamıştı.
PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum