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Paris'te korkutan görüntü: Fareler şehri istila etti!

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'i fare istilası korkusu salarken şehir merkezinde çekilen görüntüler oldukça ürkütücü. Paris'te yayın yapan yerel gazete 'Parisien' tarafından bir çöp tenekesine üşüşen yüzlerce farenin videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında şehirde sayısı 5 milyonu bulan farelerin temizlenmesi için 1.4 milyon Euroluk bir program başlatılmış ancak başarıya ulaşmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
paris fare

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KEDİLERİ TOPLARSAN AHANDA BÖYLE OLUR .
makronun eline kaval versinler, çok ta yakışır..
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