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Park halindeki 5 araca çarptı! Polisi arayıp söylediği yalan olay oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 07:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de James Baker isimli bir sürücü hızla giderken araç kontrolünü kaybedip park halinde olan bir arabaya çarptı. Kazanın ardından çevre evlerin sakinlerinin sokağa çıktığını gören James Baker, araçtan inerek kaçtı. Kaçtıktan sonra yaşananlar ise film gibi.

İngiltere'de Cleethorpes bölgesinde 24 yaşındaki James Baker isimli bir sürücü park halindeki araçlara çarptı, sonrasında oraya yaklaşan kişileri fark edince aracını bırakıp kaçtı.

Kaçtıktan sonra ise bir telefon kulübesine giren adam, arabasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. Kendi suçunu üzerinden atmak için kullandığı bu yöntemi duyanlar şaştı kaldı.

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ANLAŞILDI

Ancak hava yastığındaki DNA izleri ve güvenlik kamerası görüntüleri Baker'ı ele verdi. Görüntüleri takip eden polis, adamın kaza yapan araçtan kaçtığını gördü. Kazada tam 5 araba hasar gördü. Polisler tarafından yakalanan James Baker, dikkatsizce araba kullanmaktan, kazadan sonra durmamaktan, olayı rapor etmemekten suçlu bulundu. Para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine el konuldu.

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