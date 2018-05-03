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Park halindeki araç, kadını ezip geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Park halindeki araç hareket ederek genç kadını ezdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'de park halindeki araç bir anda hareket ederek genç kadını ezip geçti. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken ezilen kadının sağlık durumu hakkında bilgi bulunmuyor.

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çin Kaza kadın

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