Park halindeki araç, kadını ezip geçti

Çin'de park halindeki araç bir anda hareket ederek genç kadını ezip geçti. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken ezilen kadının sağlık durumu hakkında bilgi bulunmuyor.
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