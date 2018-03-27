Parkta sıra dışı olay! Duman çeken fil görenleri şaşırttı

Hindistan’da bulunan Nagarahole Ulusal Park’ında yaşayan bir filin ormandaki küllerin arasında bulunan sakinleştirici bir maddeyi çektiği park Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu Genel Müdür yardımcısı Vinay Kumar tarafından kayıt edildi. Hindistan’daki parkta kaplanların avlanma davranışı üzerine araştırma yapan Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu yetkilileri, araştırmaları esnasında olağan dışı davranışta bulunan fil ile karşılaştı. Filin yerdeki külleri hortumu ile toplayıp daha sonrasında üflemesinin sebebi araştıran görevliler, hayvanın küllerin içinde bulunan odun kömürünü çekmeye çalıştığını belirtti. Odun kömürünün içinde gevşetici maddelerin olduğunu söyleyen yetkililer, filin bu davranışını olağan dışı olarak nitelendirdi.