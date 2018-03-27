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Parkta sıra dışı olay! Duman çeken fil görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

Hindistan’daki Nagarahole Ulusal Parkı’ndaki bir filin ormandaki küllerin arasındaki sakinleştirici bir maddeyi çektiği ulusal park görevlileri tarafından kayıt edildi.

Hindistan’da bulunan Nagarahole Ulusal Park’ında yaşayan bir filin ormandaki küllerin arasında bulunan sakinleştirici bir maddeyi çektiği park Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu Genel Müdür yardımcısı Vinay Kumar tarafından kayıt edildi. Hindistan’daki parkta kaplanların avlanma davranışı üzerine araştırma yapan Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu yetkilileri, araştırmaları esnasında olağan dışı davranışta bulunan fil ile karşılaştı. Filin yerdeki külleri hortumu ile toplayıp daha sonrasında üflemesinin sebebi araştıran görevliler, hayvanın küllerin içinde bulunan odun kömürünü çekmeye çalıştığını belirtti. Odun kömürünün içinde gevşetici maddelerin olduğunu söyleyen yetkililer, filin bu davranışını olağan dışı olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan fil Nagarahole Ulusal Parkı Vinay Kumar

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