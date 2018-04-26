Pasta mumunu yakarken hayatının şokunu yaşadı

Doğum günü partisinde kutlama sırasında genç kız pasta mumlarını yakarken, uçan balonlar bir anda alev aldı. Alevler içinde kalan genç kızın saçları tutuştu. Yaşanan korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı...
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