HABER

Pasta mumunu yakarken hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Pasta mumunu yaktığı sırada uçan balonların alev almasıyla hayatının şokunu yaşayan kadının o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Doğum günü partisinde kutlama sırasında genç kız pasta mumlarını yakarken, uçan balonlar bir anda alev aldı. Alevler içinde kalan genç kızın saçları tutuştu. Yaşanan korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasta mumu uçan balon

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! Karısının başını kesti

Korkunç olay! Karısının başını kesti

Ayakkabısı raylara sıkıştı!

Ayakkabısı raylara sıkıştı!

Yılan karşısında avlanmayı bekleyen bukalemun

Yılan karşısında avlanmayı bekleyen bukalemun

Şişen batarya elinde böyle patladı

Şişen batarya elinde böyle patladı

Kazadan kıl payı kurtuldu

Kazadan kıl payı kurtuldu

Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.