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Pastalı eğlencede dehşete düşen kız

İLGİNÇ HABERLER  | 07.07.2018 08:59 | Son Güncelleme

Pastalı eğlencede dehşete düşen kızın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Pastalı kutlama partisinde yüzü pastaya batırılan kadının yanında duran minik kız, ortaya çıkan görüntüyü görünce dehşete düşüyor ve çığlığı basıyor. İşte sosyal medyada yayılan o eğlenceli görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
pasta eğlence çığlık

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