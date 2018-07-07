Pastalı eğlencede dehşete düşen kız

Pastalı kutlama partisinde yüzü pastaya batırılan kadının yanında duran minik kız, ortaya çıkan görüntüyü görünce dehşete düşüyor ve çığlığı basıyor. İşte sosyal medyada yayılan o eğlenceli görüntü.
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