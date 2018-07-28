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Patenci çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın en işlek caddelerinde patenleriyle motosiklet ve otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan bir grup patenci çocuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Antalya’da trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden biri olan Güllük caddesinde patenci çocukların gece ve gündüz seyir halindeki araçların arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk diğer araç sürücülerine de korkulu anlar yaşattı.

Özellikle gece karanlığında bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen çocuk patenci grup hem kendilerini , hem trafikte seyir halindeki araçları tehlikeye attı.

Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ikinci patenci grup bu kez bir toplu ulaşım otobüsünün arkasında görüntülendi. Otobüsün arkasına tutunabilmek için birbirlerini itip yer tutmaya çalışan çocukların bu hareketleri de diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Çocuklar bir süre otobüsün arkasına tutunarak seyrettikten sonra gözden kayboldular.

Çocukların hem kendilerinin, hem de sürücülerin can güvenliklerini tehlikeye atmasına rağmen, rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya paten Motosiklet OTOBÜS

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