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Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da özel halk otobüsüne tutunarak trafikte ilerleyen patenci gencin, canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy mevkiinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Ayaklarındaki patenlerin minik tekerlekleri üzerinde tehlike saçarak yolculuk yapan gencin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Dakikalarca bu şekilde ilerleyen genç patenci, yanından geçen otomobil sürücülerinin uyarılarını aldırış etmedi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk trafikteki başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. (İHA)

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