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Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Fatih’te bir otobüsün arkasından tutunarak paten kayan gençlerin tehlikeli yolcuğu az kalsın faciaya yol açıyordu. Gençlerin düşmekten son anda kurtulduğu ve kıl payı ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Unkapanı Köprüsü üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına takılarak paten kayan iki genç adeta ölüme meydan okudu. Hareket halinde bulunan otobüse tutunarak dakikalarca kayan gençler yanlarından geçen sürücülerinde ikazlarına aldırış etmedi.

Tehlikeli hareketler de yapan gençlerin bir anda ayağının takılarak son anda düşmekten kurtulduğu anlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Ölümden dönen gençlerin yaşanan olayı dikkate almayarak tehlikeli bir şekilde ilerlemeye devam etmeleri ise pes dedirtti. Genç patencilerin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaydedilen görüntülerde, patencilerin otobüsten tutunarak gittikleri sırada dikkatlerini kaybederek düşmeleri ve son anda toparlanarak yollarına devam ettikleri görünüyor. (İHA)

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patenci istanbul OTOBÜS

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