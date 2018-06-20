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Patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

Mersin'de 2 patenli çocuğun hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeye aldırmadan ilerleyen çocuklar, daha sonra görüntülerinin çekildiklerini fark edince otobüsü bırakıp, uzaklaşıyorlar.

Mersin'de amatör bir kamera tarafından çekilen görüntüler görenleri korkuttu. İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat eden 2 patenli çocuk, yürekleri ağza getirdi. Trafik yoğunluğu veya başka tehlikelere aldırmadan otobüse tutunarak ilerleyen çocuklar, daha sonra görüntülendiklerini fark edince otobüsü bırakıp, hızla uzaklaşıyorlar. Sosyal medyaya da düşen görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak, tehlikeli yolculuktan korktuklarını ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin patenli gençler

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