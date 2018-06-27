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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

İzmir’de paten kullanan yedi çocuk, belediye otobüsünün arkasına takılarak, adeta kazaya davetiye çıkardı.

İzmir’de paten kullanan çocuklar, belediyeye ait yolcu otobüsüne tutunarak yolda ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu, otobüsün arkasında seyreden aracın içindekiler tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşması ile ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce defa izlenen görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı oldu.

Görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu esnasında bir tanesinin arkadaşının çantasını tutarak ilerlediği görülüyor. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, otobüsün kırmızı ışıkta durmasıyla son buluyor. (İHA)

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izmir tehlikeli yolculuk Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem K

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