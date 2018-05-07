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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda hareket halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beyoğlu Atatürk Köprüsü'nde Kimliği belirsiz patenli genç, hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak uzun süre yol aldı. Patenleri üzerinde ilerleyen genç ara sırada zıplayarak tehlikenin boyutunu iyice arttırdı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli genç, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir patenli gencin otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Atatürk Köprüsü patenli genç

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