Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beyoğlu Atatürk Köprüsü'nde Kimliği belirsiz patenli genç, hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak uzun süre yol aldı. Patenleri üzerinde ilerleyen genç ara sırada zıplayarak tehlikenin boyutunu iyice arttırdı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli genç, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir patenli gencin otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

