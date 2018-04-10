HABER

Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuklarına bir yenisi eklendi. Bir yolcu otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 3 gencin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu kameralara yansıdı.

Patenli gençlerin araçların arkasına tutunarak ilerlemesi görüntülerine Üsküdar'da bir yenisi ekledi. Adeta ölüme meydan okuya 3 genç canlarını hiçe sayarak bir yolcu otobüsünün arkasında tutunarak ilerlemeye başladı. Görenlerin yüreklerini ağza getiren gençlerin adeta ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 gencin patenle yolcu otobüsün arkasına tutundukları görülüyor. Bir süre otobüsünün ardından ilerleyen gençler daha sonra gözden kayboluyor. (İHA)

İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar paten beyyurdu aslandağ barajı

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kontrollü yıkımda hesabı yanlış yapılınca ters yöne yıkıldı

Kontrollü yıkımda hesabı yanlış yapılınca ters yöne yıkıldı

Park halindeki 5 araca çarptı! Polisi arayıp söylediği yalan olay oldu

Park halindeki 5 araca çarptı! Polisi arayıp söylediği yalan olay oldu

Ödül almak için sahneye çıkan adam kalp krizi geçirdi

Ödül almak için sahneye çıkan adam kalp krizi geçirdi

Kasalı motosiklette dehşete düşüren görüntü! Köpeği böyle sürükledi

Kasalı motosiklette dehşete düşüren görüntü! Köpeği böyle sürükledi

Hiç bıkmadan her gün peşinden koşuyor

Hiç bıkmadan her gün peşinden koşuyor

Kars’ta köylülerden ölümüne yolculuk

Kars’ta köylülerden ölümüne yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.