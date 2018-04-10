Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin araçların arkasına tutunarak ilerlemesi görüntülerine Üsküdar'da bir yenisi ekledi. Adeta ölüme meydan okuya 3 genç canlarını hiçe sayarak bir yolcu otobüsünün arkasında tutunarak ilerlemeye başladı. Görenlerin yüreklerini ağza getiren gençlerin adeta ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 gencin patenle yolcu otobüsün arkasına tutundukları görülüyor. Bir süre otobüsünün ardından ilerleyen gençler daha sonra gözden kayboluyor. (İHA)
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