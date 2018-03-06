Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

Pazara gittiğimizde pazarcıların ilgi çekip satış yapabilmek için söylediği enteresan laflar ve hareketleri vardır. Çılgın pazarcı yeni pazarlama taktiği kullanarak alışveriş yapan insanların ilgisini çekmeyi başarmış. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.