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Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 19:43 | Son Güncelleme

Pazarcı, pazarlama taktiği kullanarak alışveriş yapan insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Pazara gittiğimizde pazarcıların ilgi çekip satış yapabilmek için söylediği enteresan laflar ve hareketleri vardır. Çılgın pazarcı yeni pazarlama taktiği kullanarak alışveriş yapan insanların ilgisini çekmeyi başarmış. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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