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Pazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz etti

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Pazar tezgahını hazırlayan adam, peynir tenekesini öyle bir açıyor ki izlerken adeta hipnoz ediyor.

Dünyada işini severek yapan insanlara ihtiyacımız var. Bu pazarcı adamın da işini severek yaptığı gibi, tezgahını hazırlamakla uğraşan adam, peynir tenekesini öyle bir güzel açıyor ki izlerken insanı adeta hipnoz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
peynir tenekesi Pazarcı

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