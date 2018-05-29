Pazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz etti

Dünyada işini severek yapan insanlara ihtiyacımız var. Bu pazarcı adamın da işini severek yaptığı gibi, tezgahını hazırlamakla uğraşan adam, peynir tenekesini öyle bir güzel açıyor ki izlerken insanı adeta hipnoz ediyor.



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