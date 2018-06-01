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Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir semt pazarında kaydedilen görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Kütahya'da bir semt pazarında patates satan bir adam, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle sosyal medyada olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Pazarcı ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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