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Pekin’de helikopter düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Çin’in başkenti Pekin’de sivil amaçlı kullanılan bir helikopter yere çakıldı.

Pekin’de Jixiangsi köprüsü yakınlarında yerel saatle 11.00 sıralarında bir helikopter aniden kontrolden çıkarak düştü. Pilotun, helikopteri insanların bulunmadığı bir bölgeye indirmeyi başardığı, böylelikle facianın eşiğinden dönüldüğü belirtildi. Bell 429 tipi helikopterdeki 4 kişi kazayı hafif yaralarla atlattı.

Görgü tanıkları, yere önce burun kısmı çarpan helikopterin ikiye ayrıldığını aktardı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pekin Jixiangsi helikopter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kuyruktaki pervane durmuş . Pilot yine iyi direnmiş .
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