HABER

Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Mısır'da bir polis pencereden düşen çocuğu havada yakalayarak zarar görmesini engelledi.

Mısır'da bir binanın güvenliğini sağlayan polisler pencereden sarkan bir çocuğu fark ettiler. Fark etmelerinden kısa bir süre sonra ise çocuk aşağıya düştü. Neyse ki kahraman polis çocuğu havada yakalayarak zarar görmesini engelledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Çocuk polis

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.