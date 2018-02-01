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Pet şişeyle zehirli kobra yılanı yakalayan adam

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 08:42 | Son Güncelleme

Evin avlusunda gezinen yılanı yakalaması için çağrılan Pala Yılan Avcısı Mahesh, elindeki pet şişe ile kobra yılanını dakikalar içerisinde yakalamayı başarıyor. İşte o görüntü.

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yılan Yakalama pet şişe

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