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Pikap boyunu aşan yükle trafikte kazaya böyle davetiye çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki pikabın üzerinde taşıdığı kendinden yüksek kilim yığını görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa’da çekildi. Seyir halindeki bir pikabın üstünde kendinden yüksek yük görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Trafikte yol alan pikaba yaklaşan başka araçlardakiler, yükün kilimlerden oluştuğunu fark etti.

İple bağlanan kilimlerin pikabın boyundan yüksek olduğu gözlendi. Tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam eden pikap cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pikap Taşıma Şanlıurfa

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