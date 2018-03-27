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Piton yılanı saniyeler içinde yuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

Piton yılanı saniyeler içinde yuttu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü. Vahşi piton yılanı, ölü olan geyiği köylülerin bakışları arasında bir anda yuttu. İşte çok sayıda kişi tarafından izlenen o video.

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Anahtar Kelimeler:
piton geyik

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