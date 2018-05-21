Piton yılanının üstüne binerek böyle oynadılar

Devasa piton yılanından korkmayı bir kenara bırakın onu oyun aracı olarak kullanıyor bu ufaklıklar. Ağır ağır ilerleyen yılanın üzerine oturup, yılanı tren niyetine kullanan ufaklıkların o anları.
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