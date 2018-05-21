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Piton yılanının üstüne binerek böyle oynadılar

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Dev piton yılanının üzerine binerek trencilik oynayan ufaklıkların o anları...

Devasa piton yılanından korkmayı bir kenara bırakın onu oyun aracı olarak kullanıyor bu ufaklıklar. Ağır ağır ilerleyen yılanın üzerine oturup, yılanı tren niyetine kullanan ufaklıkların o anları.

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Anahtar Kelimeler:
piton Çocuk yılan

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