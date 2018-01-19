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Piton yılanının yakaladığı köpeğin hayat mücadelesi kamerada!

İLGİNÇ HABERLER | 19.01.2018 11:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ormanlık bir alanda köpeğe saldıran piton yılanı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Uzun süre yılanla mücadele eden köpek sonunda kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
yılan piton

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