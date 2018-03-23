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Pitonla gösteri yaparken herkesin gözü önünde dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da piton yılanıyla gösteri yapan adam dehşeti yaşadı. Her anı saniye saniye kaydedilen görüntülerde adamın yaşadıkları gösterinin bir parçası sanıldı. Göz göre göre yaşanan bu olay büyük yankı uyandırdı.

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen dehşet görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Yol kenarında boynuna doladığı dev piton yılanıyla gösteri yapan adam, beklemediği hareketle karşılaştı.

Boynunda duran yılan, adamı bir anda boğmaya başladı. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gösteri sırasında yılan tarafından boğazı sıkılan adam, yavaş yavaş yere çöktü. Adamın yere yığılmasını da gösterinin bir parçası olarak düşünen kalabalık ilk önce yardım etmedi. Ancak yere yığılıp hareketsiz kalan adamın durumunu sonradan fark eden üç kişi yardıma koştu ve boğulan adamı pitondan kurtardı.

Hastaneye kaldırılan adamın tedavi altına alındığı belirtildi ancak durumu hakkında bilgi verilmedi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve byüyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan piton yılan gösteri

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