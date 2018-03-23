Pitonla gösteri yaparken herkesin gözü önünde dehşeti yaşadı

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen dehşet görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Yol kenarında boynuna doladığı dev piton yılanıyla gösteri yapan adam, beklemediği hareketle karşılaştı.
Boynunda duran yılan, adamı bir anda boğmaya başladı. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gösteri sırasında yılan tarafından boğazı sıkılan adam, yavaş yavaş yere çöktü. Adamın yere yığılmasını da gösterinin bir parçası olarak düşünen kalabalık ilk önce yardım etmedi. Ancak yere yığılıp hareketsiz kalan adamın durumunu sonradan fark eden üç kişi yardıma koştu ve boğulan adamı pitondan kurtardı.
Hastaneye kaldırılan adamın tedavi altına alındığı belirtildi ancak durumu hakkında bilgi verilmedi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve byüyük yankı uyandırdı.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum