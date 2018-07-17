Polis, aracının içinden kurşun yağmuruna tuttu

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan olayda, bir polis kovaladığı şüphelileri aracının içinden ön camdan ateş ederek durdurdu. Aracı durdurduktan sonra kendi aracından inen polis, ateş etmeye devam etti. Şüphelilerden birisi ölürken diğeri yaralı olarak ele geçirildi.

