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Polis, aracının içinden kurşun yağmuruna tuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Las Vegas'ta yaşanan olayda, bir polis, aracının içinden ateş ederek şüphelileri durdurdu. O anlar polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan olayda, bir polis kovaladığı şüphelileri aracının içinden ön camdan ateş ederek durdurdu. Aracı durdurduktan sonra kendi aracından inen polis, ateş etmeye devam etti. Şüphelilerden birisi ölürken diğeri yaralı olarak ele geçirildi.

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ABD Las Vegas polis

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