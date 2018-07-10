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Polis, boğulan küçük kızı böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis departmanında görev yapan ekip, boğulma vakasına müdahale ediyor ve küçük kızı böyle kurtarıyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen olayda, arka bahçelerindeki havuzda yüzen ufak kız boğulma tehlikesi geçirdi. Aile tarafından anında sağlık ekipleri çağrıldı ancak eve yakın olan iki polis memuru çocuğa anında müdahale etmek istedi. İşte o anlar...

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ABD New Jersey boğulma polis Çocuk

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