Polis, boğulan küçük kızı böyle kurtardı

ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen olayda, arka bahçelerindeki havuzda yüzen ufak kız boğulma tehlikesi geçirdi. Aile tarafından anında sağlık ekipleri çağrıldı ancak eve yakın olan iki polis memuru çocuğa anında müdahale etmek istedi. İşte o anlar...

