Polis, genç kadını acımasızca yumrukladı

Facebook'ta yayınlanan görüntülerde polisin genç kadına defalarca yumruk attığı görülüyor. Emily Weinman, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, polislerin yakınlarındaki içki şişesini görmeleri üzerine harekete geçtiğini belirtti.
Weinman'ın anlatımına göre; genç kadının eyalette resmi alkol kullanma yaşı olan 21'den genç olduğunu fark eden polisler, yakınlardaki içki şişesinin kapalı olmasını görmelerine rağmen, alkol testi yaptı. Alkol testinde sorun çıkmayan genç kadın, "Yapacak daha önemli işleriniz yok mu?" diye sorunca işler kızıştı.
Polis ceza kesmek için genç kadının adını sordu. Weinman ise ne ceza keseceğini bilmediği ve güvenmediği polis memuruna, ismini söylemedi. Bunun üzerine polisler direnen genç kadına yumruk atarak tutuklamaya çalıştı. eonun yayıldığı sosyal medyadan polise yönelik tepkiler yükselmesi üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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