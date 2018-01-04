Polis otosunun önünü kestiler

İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde göreve giden polis ekibi, ilginç bir durumla karşılaştı. Ekip otosunun yolu, bir grup kaz tarafından kesildi. Polis memurları bu komik manzara karşısında kahkahaya boğuldu. Aşağı inen erkek memur, yolu açmak için kazları bölgeden uzaklaştırdı.