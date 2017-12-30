HABER

Polis ve şüpheli arasındaki akılalmaz kovalamaca! Nehire uçtu

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 14:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Oregon polisinin kovaladığı şüpheli Kolumbiya Nehri'ne iskeleden atlıyor. O anlar saniye saniye görüntülendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Oregon Kolumbiya Nehri

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

İmamdan camide Ecevit için ağır hakaret: Altı bezlenen, altını ıslatan bir başbakan!

İmamdan camide Ecevit için ağır hakaret: Altı bezlenen, altını ıslatan bir başbakan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın-erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar

Kadın-erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar

Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

Pantolon silkeleyen kadın sosyal medyada rekor kırıyor

Pantolon silkeleyen kadın sosyal medyada rekor kırıyor

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.