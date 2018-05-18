Polisin uyuşturucu operasyonunda pitbull dehşeti

Torbalı İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri belirledikleri eve operasyon düzenlemek üzere hareket geçti. Emniyet güçlerini karşısında gören uyuşturucu sattığı ve kullandığı İddia edilen İ.G. isimli şahıs, polislerin eve girmesine izin vermek istemedi. İ.G. isimli şahıs hemen pitbull cinsi köpeğini devreye soktu ve köpeğini polislere saldırttı. Köpeğin ısırarak saldırısı sonucu bir polis memuru yaranırken, bir başka polis memuru tarafından da saldırıyı yapan köpek silahla vurularak öldürüldü.

Olay sonucu İ.G. gözaltına alınırken, polis hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda İ.G.’nin babasının ise İzmir Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

