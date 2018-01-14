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Polisler ekip otosunda çılgınca eğlendi

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, müziğin ritmine dayanamayıp ekip otosunda coşan polisler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

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polis sosyal medya

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