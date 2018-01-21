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Polisten engelli gence duygulandıran hareket

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 15:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

Şanlıurfa’da daha önceden düzenleneceği belirtilen bir basın açıklaması için meydanda önlem alan polislerden biri, terlikle dolaşan zihinsel engelli genci görünce ayakkabı alıp yemek yedirdi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Şanlıurfa engelli genç

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Helal olsun Polisimize güzel bir örnek olmuş insanlara
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