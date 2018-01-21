Polisten engelli gence duygulandıran hareket

Şanlıurfa’da daha önceden düzenleneceği belirtilen bir basın açıklaması için meydanda önlem alan polislerden biri, terlikle dolaşan zihinsel engelli genci görünce ayakkabı alıp yemek yedirdi.
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