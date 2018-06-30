Polisten kaçmaya çalışan kadın yakayı ele verdi

Kanada'da bir markette çalıntı kredi kartı kullandıkları iddiası ile polis tarafından gözaltına alınmak istenen ikili zorluk çıkardı. Polise zorluk çıkaran adamı fırsat bilen kadın kaçmaya başladı ve marketin deposuna sığındı. Bir süre sonra ise tavan arasına giren kadın kendini marketin ortasında yerde buldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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