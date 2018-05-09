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Polonya'da ilginç görüntü! Tüm otoyol çikolata kaplandı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

Polonya’da otobanda devrilen bir TIR yola yaklaşık 24 ton sıvı çikolata saçtı.

Otobana saçılan çikolatanın sertleşmesiyle yol yapış yapış hale geldi ve yolun her iki yönünde olan altı şeritte trafik akışı tamamen durdu. Yolun temizlenmesi için tonlarca litre sıcak su kullanılmak zorunda kalındı.

Kaza yerine gelen Polonyalı gazeteci Tomasz Malecki'nin izlenimlerini ise şu şekilde aktardı: "Otoyolun üzerini kapatmış çikolataya basmamak için hemen yolun kıyısından yürümek istedim ancak kaydım ve kıyıdaki hendeğe düştüm. Bir ayakkabım da çikolatalı yolda saplandı kaldı." TIR sürücüsünün kolunun kırıldığı kazada başka yaralanan olmadı. Trafiği felce uğratan talihsiz kazanın nedeni henüz bilinmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
TIR Polonya çikolata Kaza

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